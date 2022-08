Samsung met son Gaming Hub dans ses nouveaux écrans gamer Odyssey

En dehors du Gaming Hub, ces moniteurs PC promettent de belles choses, si l'on se réfère à leur fiche technique respective. Par exemple, le Samsung Odyssey G70B possède une diagonale de 28 ou 32 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le tout est doté d'une résolution en Ultra HD et d'une compatibilité avec les technologies G-Sync et FreeSync Premium Pro. Il en va de même pour le G65B qui disposera d'une variante de 27 pouces et d'une autre de 32 pouces. La fréquence de rafraîchissement passera cette fois à 240 Hz.