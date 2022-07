Le Gaming Hub de Samsung vous permet de jouer directement depuis votre téléviseur

Au lancement, le Samsung Gaming Hub permet de jouer via Google Stadia, NVIDIA GeForce Now et le Xbox Cloud Gaming. De son côté, Amazon Luna arrivera un peu plus tard. Bien entendu, un abonnement est requis pour pouvoir profiter du contenu de ces services. Actuellement, le catalogue Xbox renferme plus de 100 jeux.

Notons au passage que Fortnite y est jouable gratuitement. Spotify, YouTube et Twitch répondent aussi à l'appel.