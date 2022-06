L'app Xbox arrive sur les TV Samsung, découvrez la liste des modèles compatibles

Xbox a tout de même tenu à rappeler que d'autres marques recevraient l'application dans les semaines et mois à venir. Les abonnés au Game Pass profiteront alors d'un catalogue composé de plus de 100 jeux en libre accès. Seul Fortnite ne nécessitera pas d'abonnement et pourra donc être joué par tout le monde (sous condition de posséder un compte Microsoft).