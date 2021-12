Stadia est maintenant disponible sur les TV LG ! Mais où en est le service de Cloud gaming ?

On en doute. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Google a considérablement réduit la voilure sur Stadia depuis son lancement en novembre 2019. Conquérant, le géant du Web avait dépensé sans compter pour monter son propre studio de jeux vidéo et s'assurer de la présence d'exclusivités dans son catalogue.

Mais, en début d'année, Google annonce à la surprise générale la fermeture de son studio ainsi que son repositionnement stratégique. Désormais, il ne s'agira plus de vouloir jouer des coudes avec les consoles de jeu traditionnelles, mais simplement de proposer un accès facilité à des jeux tiers qui ont déjà fait leurs preuves.

Depuis, Stadia se fait très, très discret. Même la conférence dédiée au lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro (des smartphones fort adaptés à l'exercice du jeu dans le nuage) n'en a pas fait la moindre mention. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Google a récemment mis sa technologie à disposition d'éditeurs tiers sous marque blanche afin de capitaliser sur les énormes investissements engagés au lancement du produit. Rien qui ne concerne directement les clients, malheureusement.