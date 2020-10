Stadia : le streaming en 4G ou 5G désormais possible, mais jusqu'en 720p

En effet, il est désormais possible de jouer via les réseaux mobiles, c'est-à-dire en 4G ou bien en 5G. Cette option, qui était en phase bêta l'été dernier, est accessible via le menu de l'application smartphone de Stadia. Pour l'activer, il faut se rendre juste en dessous de l'onglet « Performances ». Ainsi, il n'est plus nécessaire d'avoir une connexion Wi-Fi bien solide pour apprécier les titres en streaming.