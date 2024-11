Microsoft mise gros sur sa technologie cloud basée sur les serveurs Azure, réputés pour leur fiabilité. Convertir les joueurs au Cloud Gaming ne pourra se faire sans leur permettre d'importer leur bibliothèque. Nvidia l'a bien compris avec Geforce Now, mais commence à modifier le modèle économique de son service cloud, et délaisser le gaming pour se concentrer sur l'intelligence artificielle qui se montre bien plus profitable. Après l'échec cuisant de Stadia et les difficultés de Luna et Playstation Plus Cloud à décoller, Xbox a tout pour réussir et s'imposer sur ce segment.