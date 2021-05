SteelSeries dévoile sa nouvelle souris gaming boostée au RGB, la Rival 5

Pensée pour les joueuses et joueurs de tous bords, la Rival 5 se veut, tel le caméléon dont elle s'inspire, adaptée à tous les environnements et les situations. Cela passe notamment par un design sportif et effilé, avec d'élégantes lignes RGB, de même que sous la molette et sur le logo de la marque, aux couleurs interchangeables selon l'envie de chacun. La Rival 5 propose également un profil ergonomique et universel qui peut s'adapter à toutes les mains.

Pour continuer dans l'allégorie du caméléon, la Rival 5 dispose de pas moins de 9 boutons programmables, disposés à des endroits stratégiques et accessibles. Cela lui permet donc d'être un compagnon de jeu polyvalent sur tous les genres de jeux et pour tous les besoins.

Côté réactivité, telle la langue d'un caméléon, la Rival 5 embarque un capteur TrueMove Air Sensor, délivrant un suivi un-pour-un à 18 000 CPI, 400 IPS et une accélération à 40G. Les boutons de la souris ne sont pas en reste avec des switches Golden Micro IP54 qui assurent une endurance de 80 millions de clics ainsi qu'une résistance à l'eau et à la poussière, le tout avec une réactivité prodigieuse.

Un compagnon de jeu en somme idéal pour les joueuses et joueurs multi-gaming qui, tels des caméléons, savent s'adapter en un clin d'œil à différents environnements. Pour rappel, elle est affichée au tarif de 69,99 euros.