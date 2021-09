SteelSeries lance les Prime Mini, deux nouvelles souris pour joueurs dotées de commutateurs magnétiques optiques

Au niveau du capteur, on retrouve un TrueMove Air pour la Prime Mini Wireless et un TrueMove Pro pour la Prime Mini. S’ils ont tous les deux été conçus en partenariat avec PixArt et qu’ils permettent de monter à 18 000 DPI, leur vitesse de suivi et d’accélération varie légèrement. En effet, c’est du 400 IPS et 40 G pour le TrueMove Air, du 450 IPS et 50 G pour le TrueMove Pro.