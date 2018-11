Spotograph, nouvelle app de repérage photo, se finance sur Ulule

Repérage, catalogage, partage

D'abord entièrement gratuite

Tout droit sortie de la tête d'Aurélien Audy, photographe et ex-journaliste de Clubic.com,est une application pensée pour lesprofessionnels, mais pas que. L'idée : permettre à tout un chacun de repérer des lieux de photo parfaits pour soi, pour les autres, pour maintenant et pour plus tard.L'appli de repérage développée sur Android et iOS, se base sur 3 fonctionnalités essentielles.Tout d'abord l'utilisateur pourra, au détour d'une balade ou d'une recherche, créer un « spot » à partir d'une photo faite dans l'appli. Une géolocalisation viendra s'y joindre automatiquement, puis l'utilisateur pourra renseigner des informations supplémentaires (session, date, tags, etc.). Ces mêmes informations permettront de constituer un catalogue (stocké dans le cloud) que le photographe ou le vidéaste pourra consulter a posteriori afin, par exemple, d'organiser une séance photo.Les « spots » ainsi créés pourront aussi bien être partagés avec la communauté Spotograph ou gardés pour soi.Spotograph sera entièrement gratuit la première année, financé par ses. Des formules par abonnement seront élaborées ensuite afin de pérenniser le service dans le temps.Si l'idée vous botte, que vous souhaitez la soutenir et en profiter,, qui a plutôt bien démarré, dure jusqu'au 20 décembre.