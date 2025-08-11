Vous partez voyager dans une lointaine contrée ? N'oubliez pas ces documents essentiels si vous voulez partir l'esprit tranquille.
- Avant de partir, assurez-vous d'avoir vos documents d'identité, scannés et stockés numériquement pour plus de sécurité.
- Pensez à dématérialiser vos moyens de paiement et vos billets de transport pour éviter les tracas en voyage.
- Gardez vos réservations, assurances, et itinéraires accessibles via des applications pour un voyage sans stress.
Quand on part en voyage, on se focalise beaucoup sur les affaires à ranger dans sa valise, mais il ne faut non plus oublier certains documents. Heureusement, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de tout emporter dans une pochette. Votre smartphone est largement suffisant ! Voici les documents à ne surtout pas oublier avant de partir.
1. Vos documents d'identité
C'est le B.A.BA et pourtant, les oublis sont encore trop fréquents : pensez à avoir toujours vos papiers d'identité sur vous, qu'il s'agisse de votre carte d'identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire (pensez également à prendre votre permis de conduire international). N'hésitez pas à les scanner et à vous les envoyer dans un mail, sur un espace de stockage (comme pCloud, par exemple). Si vos documents sont récents, vous pouvez les importer dans l'appli France Identité.
2. Vos moyens de paiement
Vous avez sûrement quelques espèces et votre carte bancaire sur vous, mais pour éviter les soucis en cas de vol ou de perte, pensez à transporter une version dématérialisée de vos moyens de paiement. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de les ajouter sur Google Pay ou Apple Pay.
3. Vos documents de transport
Vous avez des billets de train ou d'avion sur vous ? N'hésitez pas à ajouter leur versions numériques dans les portefeuilles Google Wallet ou Apple Wallet. Vous pouvez aussi télécharger les applications de différentes compagnies pour les retrouver en quelques clics et bénéficier d'alertes (sur les heures de départ ou les retards, par exemple). On en trouve un grand nombre sur les boutiques d'applications Play Store et App Store : SNCF Connect, Trainline, Easyjet, etc.
4. Vos réservations
Vous ne voulez pas vous encombrer avec vos réservations d'hôtels et d'activités en tous genres ? Les services de réservations vous permettent généralement de garder ces documents sous forme dématérialisée. Vous pouvez, par exemple, télécharger Airbnb ou Booking pour les hébergements, GetYourGuide pour les activités ou encore TheFork pour les restaurants.
5. Vos assurances et documents médicaux
En cas de soucis de santé ou autre imprévu, il est important d'avoir certains documents essentiels sur vous. Pensez donc à emporter votre carte vitale dématérialisée en plus de votre carte physique et votre carte européenne d'assurance maladie, si vous voyagez en Europe. Amenez aussi vos ordonnances, vos certificats de vaccination et vos assurances voyage, pour plus de sérénité. Certaines applis de voyage généralistes, comme TripIt ou Wanderlog peuvent vous permettre de stocker ces documents mais vous pouvez aussi verser tout cela dans un mail ou un espace de stockage en ligne.
6. Vos itinéraires
Vous êtes du style organisé et vous avez planifié vos itinéraires jour par jour ? Il est possible d'enregistrer vos trajets et points d'intérêts sur des applications comme Google Maps, Rome2Rio ou encore CoMaps. Le must ? Téléchargez vos cartes en avance pour pouvoir les utiliser hors connexion une fois sur place.