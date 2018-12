Bientôt des appels FaceTime groupés avec un son amélioré

Chaque participant avec son propre canal audio

Des appels groupés intelligents

Source : Apple Insider

Mais cette nouvelle fonctionnalité ne possède pas une gestion sonore dédiée. Ainsi, lorsque de nombreux participants sont en ligne pour un FaceTime groupé audio, il peut parfois devenir compliqué de discerner les voix et d'identifier qui parle. Voilà pourquoiContrairement aux appels vidéo qui permettent de voir qui parle, les appels groupés via FaceTime en audio seulement peuvent rapidement devenir difficiles à suivre. Les voix se superposent, et impossible de distinguer correctement les participants. Selon les informations d'Apple Insider,Pour avoir l'impression que les personnes sont dans la pièce, les canaux audio seraient séparés et ensuite restitués avec des propriétés acoustiques propres.Le brevet déposé par Apple va plus loin, et évoque notamment le cas des conversations groupées via FaceTime en audio lorsque l'utilisateur utilise des écouteurs.Si une personne est - virtuellement - sur votre gauche, vous pourrez mieux l'entendre en vous tournant vers la gauche.Avec les données des participants, il pourrait même être possible de regrouper plusieurs interlocuteurs et les placer à proximité - virtuellement toujours - selon plusieurs critères : même entreprise, fréquence des échanges, même origine géographique. Il pourrait être possible de changer de place, et de laisser un espace vacant, un peu à la façon d'une réunion pendant laquelle une personne réalise une présentation.Il ne s'agit là que d'un brevet déposé. Aucune date n'est précisée au sujet de l'arrivée de cette technologie.