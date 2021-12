Apple vs Epic : un sursis pour la mise à jour de l'App Store... et un feuilleton qui n'en finit pas

Cette décision signifie qu'Apple peut attendre la fin de la procédure d'appel dans son procès contre Epic Games pour mettre en place les changements demandés, ce qui peut prendre plus d'un an. Dans un communiqué, l'entreprise a remercié la cour d'appel et a continué d'exposer ses arguments contre ces modifications. « Nous craignons que ces changements n'entraînent de nouveaux risques en matière de confidentialité et de sécurité et ne perturbent l'expérience utilisateur que les clients apprécient sur l'App Store », écrit-elle.