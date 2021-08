Aux US, Apple et Google pourraient perdre le contrôle du système de paiement de leur app store

« La législation aiderait à créer un marché des applications plus compétitif qui stimulerait l'innovation dans l'économie numérique et offrirait plus d'options aux consommateurs américains » précise dans un communiqué la Coalition for App Fairness , associée à ce projet de loi. À l'heure actuelle, Apple est seul décideur sur iOS avec son App Store, et si des concurrents existent sur Android, c'est bien le Play Store de Google qui domine le marché de la tête et des épaules.