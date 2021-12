En Europe aussi, Apple se fait condamner pour forcer l’utilisation de sa solution de paiement dans les apps

Cette décision, cela vous étonnera peut-être, ne se limite qu'aux applications de rencontres. Car si, au départ, l'autorité néerlandaise avait lancé une enquête plus globale sur un abus de position dominante potentiel, celle-ci l'avait resserrée après la plainte de Match Group , maison mère des applications Tinder et Match.com. Le porte-parole d'Apple, Marni Goldberg, a réagi auprès de nos confrères de The Verge, affirmant que l'entreprise s'opposait à la décision de l'ACM et qu'elle avait déposé un recours, attestant qu'Apple « n'a pas de position dominante sur le marché de la distribution de logiciels aux Pays-Bas ».