Tim Sweeney, P.-D.G. d'Epic, s'en prend à Google et Apple dans des termes peu flatteurs...

Outre Apple, Google, qui a également écarté Fortnite de sa boutique d'applications, en a aussi pris pour son grade. Tim Sweeney reproche à Google d'avoir facturé des frais sur des paiements qu'il ne traite pas directement. Google est « fou », a-t-il martelé. La firme de Mountain View s'est défendue par l'intermédiaire d'un porte-parole, qui affirme : « Les frais de service de Google Play n'ont jamais été simplement pour le traitement des paiements. C'est ainsi que nous fournissons gratuitement Android et Google Play et investissons dans les nombreux services de distribution, de développement et de sécurité qui prennent en charge les consommateurs et les développeurs, en Corée du Sud et dans le monde ».