TousAntiCovid : les QR codes de contact-tracing arrivent dans les bars, restaurants et salles de sport à compter du 9 juin

Dès le 9 juin prochain, bars, restaurants, cafés et salles de sport pourront à nouveau ouvrir leurs salles intérieures au public. L’occupation de ces lieux ne devra toutefois pas dépasser 50 % et les tables ne pourront pas accueillir plus de six personnes. En plus de ces précautions indispensables, les cahiers de rappels seront de retour.