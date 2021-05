Couvre-feu à 21h : la nouvelle attestation de sortie est disponible en téléchargement

À partir de cette semaine, les terrasses des cafés, bars et restaurants peuvent être utilisées dans la limite de six personnes par table. Mais ce n'est pas tout puisque les cinémas et théâtres ont désormais la possibilité de remplir leur établissement à hauteur de 35 % de sa capacité. Cette même jauge s'applique aux stades et établissements sportifs. Pour finir, les commerces dits « non essentiels » sont également concernés par ces réouvertures, tout comme les musées et bibliothèques.