Bonne nouvelle, RTE fait passer le risque de coupures d'électricité d'"élevé" à "moyen"

« Sous réserve du maintien des efforts d'économies d'énergie », RTE prévoit donc des risques bien moindres de coupures d'électricité cet hiver, même si le mois de janvier et ses températures resteront déterminants.

« En cas de conditions météorologiques très défavorables » au cours des prochaines semaines, le gestionnaire n'exclut pas une révision à la hausse du niveau d'alerte. Le risque de coupures n'est pas non plus totalement évincé… et les efforts restent, par conséquent, de mise.