Apple continue de travailler sur la limitation de l’utilisation de smartphones et la dépendance

L'ascension de Screen Time pour débusquer l'addiction à la racine

De nouveaux réglages à venir

La nomophobie, ça vous dit quelque chose ? Elu mot de l'année 2018 par le comité du Cambridge Dictionnary, la nomophobie est un mot-valise issu des termes « No mobile phone phobia » : la peur d'être sans smartphone. La nomophobie semble être l'alter ego de la pure addiction, contre laquelle les premiers responsables, les constructeurs de smartphones eux-mêmes, ont certaines fois décidé de s'attaquer, comme Apple.», plaide Tim Cook à la tête d'Apple . Face à l'endémie de l'addiction aux smartphones, qui toucherait une majorité des 15-25 ans, la firme a décidé de travailler à endiguer le problème avec ce qu'elle sait faire de mieux : une application.Lancée l'année dernière et baptisée « Screen Time », l'application permet à ses utilisateurs de mesurer le temps passé sur leur téléphone et sur certaines applications. Réservée en particulier aux parents qui souhaitent garder un œil sur la consommation de leurs enfants, l'application permet avant tout de mesurer finement, selon les heures et les applications, le temps passé à garder les yeux rivés sur son smartphone.Si Apple reconnaît «» en ce qui concerne l'éducation des enfants, la firme préfère mettre à disposition des réglages personnalisés pour les parents afin de limiter l'accès à certaines applications par leurs enfants. Avec l'arrivée de l'iOS 13, de nouveaux détails pourraient être dévoilés.Mais depuis fin avril, Apple est accusé d'avoir restreint voire supprimé 11 des 17 applications iOS de contrôle parental les plus populaires. Les représentants des applications évincées y voient là une manœuvre abusive pour rendre Screen Time plus visible et populaire. Apple s'est défendu en invoquant «».