adarion29

crainte assez injustifiée car pour le moment cette fonctionnalité ne bloque pas les pub de manière satisfaisante, elle est simplement efficace pour dégager les popup statique style celle qui te poussent a désactiver ton bloqueur de pub (et que c’est tellement chiant qu’en général les gens se barrent), les RGPD bidon, et celle qui te propose soit de siphonner tes données soit de payer 2€/mois. des choses que beaucoup d’extensions faisait déjà sur navigateur, cela étant si le risque semble minime sans doute les annonceurs ont peur qu’apple pousse plus loins cette fonctionnalité pour la rendre capable de dégager du code dynamique style ces vidéo de merde qui se lancent automatiquement quand on veut lire un article et qui sont a mes yeux l’une des pire évolution du web de ces dernières années. En espérant qu’Apple tienne car c’est une bonne amélioration pour safari.