Guerre ou censure gouvernementale : quels pays ont dû subir le plus de coupures d'Internet en 2022 ?

L'année dernière a été marquée par des événements géopolitiques marquants. Guerre en Ukraine, manifestations en Iran, élections sous haute tension au Brésil… Affecté par les différentes crises économiques, politiques et sanitaires de ces dernières années, le monde entre dans une période d'instabilité et de grands changements. Les régimes autoritaires gagnent du terrain, mais doivent composer avec un outil de plus en plus populaire qui permet la libre circulation des informations et des opinions : Internet. En restreindre l'accès, même partiellement, devient une solution de premier ordre pour faire taire l'opposition, entretenir le flambeau des propagandes héritées du siècle dernier, et surtout, limiter la liberté d’expression.