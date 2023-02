Séisme : boom de l'usage des VPN en Turquie après les restrictions d'accès de Twitter

Face aux nombreux scandales qui les entourent et aux restrictions imposées par des États aux tendances autoritaires, de plus en plus d'organisations militent pour préserver un Internet plus libre. Comme Andy Ten, dirigeant de Proton, qui commente : « Maintenir l'accès à Internet gratuit et non censuré est essentiel. C’est particulièrement vrai en temps de crise, lorsque les individus comptent sur les plateformes en ligne pour pouvoir partager des informations avec leurs amis, leurs proches et la communauté au sens large ».