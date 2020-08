La démultiplication des bans de TikTok fait bondir le recours aux VPN

Dans les pays où l'application TikTok est déjà interdite, même constat. En Inde, où le réseau social est supposément inaccessible depuis le 29 juin dernier, l'augmentation du trafic constatée par ExpressVPN est de 22 %.

Même situation à Hong-Kong avec une croissance de 10 %, même si TikTok s'est retirée volontairement du territoire après la promulgation d'une loi très contestée sur la sécurité nationale.

Toutefois, le VPN n'est pas forcément une solution miracle et certains États pourraient à terme rendre leur accès plus difficile, voire interdire les différents services. Les utilisateurs n'auraient d'autre choix que de retirer leur carte SIM locale ou de trouver une application alternative et autorisée dans leur pays, en perdant par la même occasion une part importante de leur communauté.

Ces différentes décisions sont pour certains une vraie menace contre l'accès à un Internet libre et gratuit, comme l'explique Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram : « La décision américaine contre TikTok crée un dangereux précédent qui pourrait à terme tuer l'Internet en tant que réseau véritablement mondial (ou ce qu'il en reste). »