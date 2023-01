Contenus à caractère terroriste en ligne : la Commission européenne montre les muscles, et pointe du doigt 22 pays !

Tous font l'objet d'une mise en demeure de la Commission européenne. L'institution reproche à ces 22 États de ne pas avoir respecté des dispositions du règlement sur les contenus terroristes, comme l'obligation de désigner une ou plusieurs autorités chargées d'émettre des injonctions de retrait et de notifier leur identité à la Commission. L'obligation de désigner un point de contact et celle qui consiste à définir un panel de sanctions n'ont pas non plus été respectées.