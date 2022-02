Google, Meta et les ministres européens de la Justice s'entendent contre la haine en ligne

L'Europe a accentué la pression sur les géants du numérique ces derniers mois, le symbole de cette stratégie étant, du point de vue des contenus, le Digital Services Act (DSA), récemment voté par le Parlement européen , qui devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année prochaine. Rappelons que ce texte doit imposer aux grandes plateformes toute une série d'obligations visant à les responsabiliser dans la modération de leurs contenus, et à plus facilement les faire coopérer avec les autorités judiciaires des États de l'Union européenne, pour appréhender notamment les individus à l'origine de contenus haineux et illicites. Des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d'affaires des plateformes qui ne respectent pas les futures mesures pourraient être prononcées.