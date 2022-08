19 millions de dollars, ça vous tente ? Il vous suffit de pirater les pirates de Nomad

Les hackers bienveillants, appelés pirates éthiques ou encore white hat hackers, sont des experts en sécurité ou des hackers bien intentionnés qui cherchent à s'introduire dans des systèmes sécurisés afin d'en déterminer les vulnérabilités. Ils travaillent au sein même d'organisations et d'entreprises ou indépendamment, et avertissent des failles qu'ils découvrent. Ils effectuent donc exactement le même travail que les hackers malveillants (ou black hat), mais à des fins jugées plus louables.

Nomad a annoncé que les hackers qui pourraient restituer la somme totale du vol pourront en garder 10 % comme récompense pour leur bonne action. L'entreprise a précisé que ces hackers seraient considérés comme white hat et ne seront donc pas poursuivis.