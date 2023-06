Menaces, fausse prise d'otage à Ubisoft : direction la prison pour ce mauvais joueur ?

Yanni O., connu sous le pseudonyme de Y4nn0XX, était hier dans la 12e chambre du tribunal correctionnel de Paris afin d'être jugé pour tentative d'extorsion, menace de mort et escroquerie. Tout juste âgé de 22 ans, il lui est notamment reproché d'avoir, entre 2020 et 2022, fait croire aux forces de l'ordre qu'une prise d'otage était en cours du côté d'Ubisoft Montréal en 2020 (ce que l'on appelle du « swatting »). De plus, il a piraté le Centre national de l'enseignement à distance (CNED) en 2021 et menacé l'entreprise Fuze III, qui administre les serveurs multijoueurs de Minecraft.

Dans le cas d'Ubisoft, la menace a été prise très au sérieux par la police québécoise, qui avait été mobilisée pendant plusieurs heures afin d'évacuer 400 personnes et une crèche. Pour ce qui est du CNED, il s'agit de la fameuse attaque à laquelle Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, avait attribué une origine étrangère. Après 8 heures d'audience, le procureur de la République a requis 3 ans d'emprisonnement, dont deux assorties d'un sursis probatoire. Le délibéré a été fixé au 3 juillet prochain.