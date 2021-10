Piratage des Hôpitaux de Paris, un auteur présumé arrêté, que risque-t-il ?

Selon une source proche du dossier, il « voulait démontrer la faiblesse et la faillibilité du système informatique de l’AP-HP » et ne comptait pas « revendre les données volées ni s'enrichir » selon une autre source. Il n’en reste que l’intrusion dans un système de traitement automatisé des données relève de l'Article 323-2 du Code pénal et que l’étudiant encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.