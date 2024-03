Linky : des fraudes au compteur détectées par Enedis, qui appelle les Français à la plus grande prudence

En décembre 2023, deux hommes reconnus coupables d'avoir modifié illégalement le tableau électrique de particuliers et entreprises pour fausser leur consommation et réduire leur factures ont été condamnés par la justice. L'auteur principal a écopé d'une peine de prison de 2 ans, dont la moitié avec sursis, ainsi que de 25 000 euros d'amende, dont 12 000 avec sursis, pour escroquerie en bande organisée et détérioration de bien. Le rabatteur, lui, a récolé 1 an de prison et 3 000 euros d'amende pour escroquerie. Les clients finaux qui ont profité de la fraude ont aussi été sanctionnés par le tribunal judiciaire de Besançon.