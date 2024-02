Compteur Linky : clignotement rouge ou orange, surconsommation d'électricité... notre FAQ, avec les 5 réponses d'Enedis

Enedis : « L’indicateur lumineux situé sur la partie haute du compteur Linky clignote plus ou moins rapidement en fonction de la quantité d’électricité consommée. Plus la fréquence du clignotement s’accélère, plus la consommation est en augmentation. 1 Wh consommé = 1 clignotement. Le voyant lumineux situé sous la touche + du compteur Linky s’allume pour inviter le client à mettre en service son installation, en appuyant 2 secondes sur cette touche + ».