Votre compteur Linky clignote en orange ou rouge, rassurez vous : c’est normal

Un compteur Linky qui clignote rouge, là, on ne vous cache pas que c'est un peu plus problématique. Mais rassurez-vous, ce n'est pas votre faute. Ici, Enedis vous indique qu'une maintenance sur le réseau électrique est planifiée. Ces opérations sont ô combien importantes pour le bon fonctionnement du système, et elles peuvent impliquer des mises à jour logicielles du compteur, souvent réalisées à distance pour minimiser les interruptions d'alimentation électrique.