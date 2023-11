Risque-t-on de subir des coupures d'électricité sur cet hiver 2023-2024 ? Toutes les infos à connaître

Après un hiver précédent marqué par des inquiétudes liées à des coupures de courant ponctuelles, l'approvisionnement électrique pour l'hiver 2023-2024 s'annonce bien plus rassurant. La disponibilité accrue des moyens de production, des stocks hydrauliques robustes et un engagement envers les énergies renouvelables laissent présager une situation plus stable, comme l'a indiqué RTE ce mercredi 8 novembre lors d'une conférence de presse. À condition de faire preuve, une fois encore, de sobriété à tous les étages de la société.