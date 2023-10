Éolien : 10 raisons qui expliquent l'échec français

La législation exige un éloignement de 500 mètres entre les habitations et les éoliennes. Imaginez que plus de la moitié des éoliennes de certaines régions sont en dessous de cette distance, créant des défis pour l'expansion. Dans le Finistère, plus de 8 éoliennes sur 10 sont installées à moins de 500 mètres habitations, et 55 % de la région bretonne. Cette règle, introduite avec la loi Grenelle II, pose donc problème pour les anciennes installations et le renouvellement des parcs éoliens existants.