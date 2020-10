Robert Downey Jr. investit des millions dans une start-up française productrice d'insectes

"Notre objectif est de révolutionner la chaine alimentaire en commençant par son fondement, à savoir les insectes et le sol", explique Antoine Hubert, qui ne s'arrête pas à cette seule ambition. Nourrir les êtres humains pourrait devenir, à terme, une ambition salutaire. "Ynsect ne se réduit pas à la production d’insectes : le changement climatique et la croissance démographique mondiale nous imposent de produire plus de nourriture avec moins de terres et de ressources et ce, sans déforester, ni vider les océans. Nous sommes convaincus qu’Ynsect a un rôle central à jouer dans cette équation."