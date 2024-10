marc6310

Il y existe déjà du beurre d’origine végétale qui est parfait car il n’exploite pas les animaux non humain, concomme rejète infiniment moins de gaz à effet de serre. Avec le processing je suis sûr que c’est plus consommateur de ressources que l’existant végétal. De plus on sait déjà que le «cracking» dans l’industrie agro-alimentaire n’est rien d’autre qu’une usine à obésité, diabète et à cancers en tout genre, c’est même plus à prouver.