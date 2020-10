L'UE subventionne un nouveau projet de synthèse de viande en laboratoire à hauteur de 2,7 millions d’euros

Toutefois, si Iñigo Charola présente, logiquement, la viande de synthèse comme une solution d’avenir, son enthousiasme est à relativiser. En effet, un rapport daté de l’année dernière, élaboré par des chercheurs de l’Université d’Oxford et relayé par Le Monde, stipule que la production de viande en laboratoire serait en réalité plus nocive que l’élevage industriel à long terme. En cause, le rejet de dioxyde de carbone émanant des incubateurs : bien que le CO 2 soit nettement moins polluant que le méthane, ce dernier ne reste dans l’atmosphère qu’une grosse dizaine d’années, contre plus de cent pour le dioxyde de carbone.