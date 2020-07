Valoriser la saumure pour une désalinisation écolo ?

La désalinisation est, hélas, aussi coûteuse que dommageable pour l’environnement. Elle requiert en effet des quantités d’énergie importantes et produit de la saumure, un condensé de sel et de produits chimiques pouvant nuire aux écosystèmes marins.

Chaque jour, les 16 000 usines de dessalement du monde génèrent 30 milliards de gallons d’eau douce, et près de 150 millions de m3 de saumure, rejetée ensuite dans les cours d’eau ou l’océan où elle peut provoquer des pics de salinité et d’acidité nuisibles à la vie marine.



Or, de nombreux pays et régions arides dans le monde dépendent fortement du dessalement de l’eau de mer pour subvenir aux besoins en eau potable de leurs habitants. Avec la crise climatique et face à l'augmentation prévisible des populations vivant près des côtes, ce besoin devrait même aller à la hausse. Pénuries d’eau et sécheresses vont ainsi certainement amplifier cette dépendance…