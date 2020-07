Bientôt des cultures résistantes à la sécheresse ?

La surexpression du gène a offert l’Arabette de Thalius la possibilité de se doter de cellules plus grandes, agissant comme une « sorte de réservoir » en cas de besoin. Dès lors, la plante exprimant le VvCEB1 peut retenir plus d’eau, et devenir plus tolérante au sel, probablement parce que des cellules plus grandes et plus aqueuses aident la plante à diluer le sel absorbé par les sols salins, expliquent les scientifiques.

Mais ce n’est pas tout ! Les chercheurs ont fait une autre découverte : en plus d’avoir des cellules plus grandes, l’Arabette modifiée avait également des stomates (les pores des plantes via lesquels l’eau transpire vers l’extérieur dans des conditions sèches) moins nombreux et plus petits sur ses feuilles, par rapport à la normale. C'est ce qui l’a aidé à perdre son eau plus lentement, et donc a la conserver enfermée plus longtemps.