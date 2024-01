Les déchets des égoûts transformés en kérosène ? C'est possible, et ça pourrait bien arriver dans votre avion !

Alors que le monde entier veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, la question de l'avenir de l'aviation se pose de plus en plus. Comment continuer à faire voler des avions quand on veut atteindre la neutralité carbone ? Si certains depuis plusieurs années planchent sur des avions électriques, d'autres, comme la société Firefly Green Fuels, prennent des chemins plus étonnants, avec le développement de nouveaux types de carburant.