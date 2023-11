Financée par Bill Gates, cette start-up innovante va capturer et séquestrer 10 000 tonnes de CO2 pour American Airlines

Manifestement, la pression médiatique a eu des conséquences tangibles, car la compagnie américaine a conclu un partenariat avec Graphyte, une start-up soutenue par Bill Gates, dans le but de capturer et de stocker plusieurs tonnes de dioxyde de carbone sous terre. Alors que cette technique n’est pas considérée comme viable économiquement, Graphyte a mis au point un procédé novateur, bien plus abordable que les méthodes actuelles. Pour la comparaison, son prix est de 100 dollars la tonne alors que le DAC (Captage du dioxyde de carbone dans l’air) présente un coût évalué entre 750 et 1 000 dollars la tonne de CO2.



Pour parvenir à une telle rupture, Graphyte a créé une solution d’élimination du carbone reposant sur l’utilisation de la biomasse, en l’occurrence des résidus de bois et des déchets agricoles qui émettent du CO2 lors de leur décomposition. Baptisé « moulage au carbone », ce procédé implique le séchage de la matière végétale afin d’éliminer l’ensemble des microbes responsables du processus de décomposition. La matière est ensuite comprimée puis confinée par une barrière imperméable, que l’entreprise présente comme respectueuse de l’environnement, avant d’être stockée dans des sites souterrains.