Projet Jura : la France et la Suisse testent une monnaie numérique pour les échanges transfrontaliers

Depuis plus d'un an, la Banque de France, la Banque de Suisse ainsi que la BRI et un consortium d'entreprises privées travaillent ensemble à un projet d'échange monétaire transfrontalier s'appuyant sur deux devises numériques de banque centrale. Baptisé « Jura », celui-ci sera lancé entre la France et la Suisse à une date qui n'a pas encore été communiquée. La seconde sous-gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, annonce « se réjouir » de cette avancée.

En décembre 2020, la Banque de France a notamment financé un projet pilote de MNBC à hauteur de 2 millions d'euros ; elle poursuit donc ici sa lancée. Les MNBC du projet « Jura » reposeront sur deux mécanismes : d'un côté, l'échange entre l'instrument financier et une MNBC de gros, en euro, se fera via une plateforme de règlement livraison contre paiement. De l'autre, l'échange entre la MNBC en euro et celle en franc suisse se fera selon un principe de règlement paiement contre paiement.

À noter que les monnaies numériques seront réservées aux intermédiaires financiers, excluant de fait le grand public. La Banque de France, elle, a annoncé ne pas chercher, pour l'instant, à aller plus loin que ce projet expérimental concernant la potentielle émission d'une monnaie de gros durable.