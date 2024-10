2024 a été marquée par un nouveau record historique des cours du Bitcoin, atteint lors des premiers mois de l'année. Depuis, les investisseurs attendent un bull run pour les altcoins, à l'image des montées des cours exceptionnelles de 2017 et 2021. Et si vous faites partie de cette grande cohorte d'investisseurs français, et cherchez des projets intéressants, vous pouvez toujours jeter un œil aux investissements de Grayscale pour trouver de nouvelles idées.