VivaTech : "La Covid-19 a accéléré notre mutation, le format hybride représente l’avenir" (Julie Ranty)

Sur la e-santé, la Covid a accéléré la prise de conscience. Il y a aussi l'habitude grandissante des gens à utiliser des outils ou plateformes comme Doctolib ou TousAntiCovid . Dans les tendances, on remarque aussi la place de plus en plus forte que prennent les enjeux environnementaux, que ce soit dans l'industrie, dans la mobilité ou dans le luxe. C'est une prise de conscience transverse, et maintenant la transition digitale va de pair avec la transition écologique. Chez La Poste ou LVMH par exemple, on a vu des colis réutilisables, on a vu de nouvelles piles à baser de papier chez EDF, ou de l'agriculture qui utilise 99% d'eau en moins, mais pour un rendement ultra optimisé. C'est ce genre d'innovation que nous sommes allés chercher et que nous voyons arriver à maturité par une collaboration plus importante avec les grands groupes. Il y aussi la partie biotechnologie, le quantique, ou l'espace, qui sont des sujets sur lesquels la France a des talents merveilleux. De plus en plus d'investissements sont fléchés sur ces enjeux-là, et il en faut encore davantage.