Vous l'ignorez peut-être, mais Google Maps possède un calque qui aide à connaître la qualité de l'air de la zone recherchée ou celle dans laquelle vous vous trouvez. De « bon » à « extrêmement mauvais », six grades sont proposés. Sur PC et sur mobile, la fonctionnalité est accessible en deux petits clics. Voyons comment il est possible de l'activer.