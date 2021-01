À Paris, "l'affaire du siècle" est lancée : un procès contre l'inaction climatique de l'Etat

Le gouvernement a d'abord répondu dans un argumentaire d'une dizaine de pages détaillant les actions effectives de l'Etat. Mais la réponse ne convenait pas aux ONG, qui lancent, en mars 2019, un recours devant le tribunal administratif de Paris.

Le samedi 16 mars 2019, la « Marche du siècle » est organisée dans plus de 200 villes. Elle a réuni, selon les organisateurs, plus de 350 000 personnes à travers le pays. Dans le recours, les associations demandaient alors à la justice de forcer l'Etat à « mettre un terme à l'ensemble des manquements de l'Etat à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d'en pallier les effets [et] de réparer le préjudice écologique ».