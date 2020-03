La Commission européenne propose une loi sur le climat, avec un objectif neutralité carbone en 2050

L'absence (provisoire) d'un nouvel objectif intermédiaire pour 2030

L'UE veut associer la société civile à son pacte vert

Source : Commission européenne

La Commission européenne a dévoilé les contours de sa proposition de loi, mercredi 4 mars, dont l'objectif majeur et essentiel est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Celle-ci est censée montrer la voie à suivre pour y parvenir, pour devenir le premier continent au monde à être neutre d'un point de vue climatique. En parallèle, la Commission a également lancé une consultation publique permettant d'associer les citoyens de l'UE au « pacte vert ».L'objectif de la Commission est clair : la loi européenne sur le climat devra contraindre juridiquement les pays de l'Union de ramener les émissions nettes de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. Les États membres devront ainsi prendre les mesures adéquates s'ils ne veulent pas être sanctionnés dans quelques années.La loi européenne sur le climat prévoit un examen des progrès accomplis par les États membres tous les cinq ans, «», indique la Commission, accord qui engage les États à limiter l'élévation de la température mondiale en dessous de 2°C. La première évaluation sera effectuée en septembre 2023 au plus tard.On peut d'ores et déjà regretter l'absence, aujourd'hui, d'un nouvel objectif intermédiaire pour 2030, même si l'institution s'engage à proposer un nouvel objectif pour 2030 après avoir mené une analyse d'impact exhaustive. La Commission indique en effet qu'elle examinera, «».Greenpeace France, de son côté, regrette un projet vu comme un «», comme l'indique Clément Sénéchal, chargé de campagne Politique Climatique pour l'ONG.La proposition de loi européenne sur le climat confie à la Commission le droit d'adresser des recommandations aux États membres si ces derniers mènent des actions incompatibles avec l'objectif de neutralité carbone. Les pays concernés devront s'en justifier, s'ils ne veulent pas être sanctionnés.», a commenté Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission.Concernant le pacte vert, la Commission veut y associer «», qui selon elle, ont un rôle à jouer dans la transition vers une Europe neutre en carbone. Dès le 4 mars, elle a ainsi lancé une consultation publique sur un nouveau pacte européen pour le climat. Celle-ci sera ouverte durant 12 semaines. «», prévient la Commission.