Bien entraînées, certaines IA permettent maintenant de prédire et d'anticiper les inondations

L'avantage de l'IA est qu'elle peut offrir des prédictions, et ce, même dans des régions sur lesquelles peu de données historiques ont été relevées. Cependant, elle est loin d'être une baguette magique. Amy McGovern, de l'Université de l'Oklahoma et directrice du NSF AI Institute for Research on Trustworthy AI in Weather, Climate, and Coastal Oceanography tempère ce constat. « La qualité des modèles dépend entièrement de la pertinence des données qu'ils recueillent (…) Prenons l'exemple de zones qui connaissent rarement des inondations. Si les données y sont limitées, il devient plus difficile pour les modèles de prédire avec précision les inondations dans ces régions ».