Transition électrique : la solution qui pourrait sauver les petites stations-service

Avec la grande transition vers les véhicules électriques, l'avenir des stations-service classiques est incertain. C'est surtout le cas aux États-Unis, en raison de la structure historique et du modèle économique de ce secteur commercial. En effet, la proportion d'entreprises indépendantes et non affiliées à de grandes marques pétrolières est plus importante qu'en France. Celles-ci sont de fait plus vulnérables aux fluctuations du marché.

Malgré les affirmations de certains grands constructeurs auto comme Volkswagen, qui assure que la transition électrique ne supprimera pas d'emplois, les conséquences indirectes de cette dernière pourraient être plus importantes que ces prévisions optimistes. Electric Era, une start-up américaine vise à apporter une solution dans l'idée de revitaliser le commerce des stations-service.