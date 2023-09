Des chargeurs recyclables et made in Bretagne, voilà ce que la France attendait

L'écoconception des chargeurs Green_e repose sur des principes tels qu'un assemblage sans vis ni colle, et l'utilisation de composants électroniques en nitrure de gallium qui, rappelons-le, aide à concevoir des chargeurs plus compacts, comme ceux de Wise-Integration, que nous avions découvert chez Clubic. Et n'oublions pas l'utilisation du plastique TPE, que l'on peut recycler à 100 %, contrairement au PVC. L'objectif de la start-up reste de commercialiser 60 000 chargeurs et 15 000 câbles d'ici mars 2024.