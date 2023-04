Comment Apple veut rendre ses iPhone plus encore plus verts ?

Depuis l'année dernière, le géant Apple a considérablement augmenté son utilisation de métaux essentiels recyclés pour ce qui de la conception de ses produits. « Plus de deux tiers de l’aluminium, près de trois quarts des terres rares et plus de 95 % du tungstène composant les produits Apple proviennent de ressources 100 % recyclées », explique Apple. En 2025, toutes les batteries Apple seront conçues à partir de cobalt 100 % recyclé.